Українською, будь ласка: тренер ФК «Львів» отримав жовту картку через мовне зауваження

Тренер футбольного клубу «Львів» Віталій Шумський отримав жовту картку після того, як попросив головного арбітра розмовляти з ним українською. Інцидент трапився під час матчу «Львова» з «Колосом». Про це Львівськом порталу повідомили у пресслужбі львівського клубу.

Наставник львів’ян відмовився коментувати дії судді, однак жовту картку пояснює саме мовним зауваженням.

«Перш за все одразу зазначу, що не буду коментувати дії головного арбітра і двох лайнсменів. З жодним із них у мене суперечок не було. Вім, четвертий арбітр розмовляв зі мною російськоою мовою. Я попросив його перейти на українську. Опісля цього він одразу передав зауваження по рації головному арбітру, який підійшов до мене та продемонстрував жовту картку. Я попросив рефері пояснити таке рішення, на що відповіді досі не отримав», – розповів Шумський.

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Зазначимо, у 15 матчі чемпіонату України «Львів» на домашньому полі «Арена Львів» поступився «Колосу» з рахунком 0:2.

Фото ПФК «Львів»

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