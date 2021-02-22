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У Верховній Раді планують заборонити продаж ліків дітям до 14 років

Вероніка Рой

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У зв’язку із зростанням кількості спроб дитячих самогубств парламентський комітет із питань здоров’я нації ініціює два законопроєкти, які мають заборонити продаж ліків дітям до 14 років. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я та депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький, передає Громадське.

Посадовець зазначив, що перший законопроєкт стосується безпосередньої заборони продажу ліків дітям до 14 років. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця продавати ліки буде дозволено лише у разі пред’явлення документа, що підтверджує вік.

Другий законопроєкт передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони. За продаж ліків дітям до 14 років загрожуватиме штраф від 102 до 425 гривень, а за повторне порушення – від 425 до 1190 гривень.

Радуцький наголосив, що за два останні роки в Україні зафіксували 60 спроб дитячих самогубств. Натомість лише з початку 2021 року таких випадків було 25. На думку депутата, нещодавні випадки з отруєнням дітей ліками – це дуже серйозна загроза, яка потребує негайного реагування держави.

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Радуцький наголосив, що один з чинників, що підштовхує дітей до спроб самогубства – це деструктивний контент із деяких соцмереж та онлайн-ігор. Щоб запобігти цьому, депутат пропонує вести роз’яснювальну роботу з дітьми, батьками, застосовувати соціальну рекламу та роботу соціальних працівників.

«Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту», – припускає Радуцький.

Однак додає, що заборона продажу ліків дітям є теж необхідною.

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було вчинено саме неповнолітніми. Тобто це найбільш доступний спосіб заподіяти собі шкоду», – пояснює депутат.

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