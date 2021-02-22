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Львів готовий до процесу вакцинації, – Садовий

Юлія Осим

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Станом на сьогодні, 21 лютого, Львів повністю готовий до процесу вакцинації, заявив у ранковому ефірі на радіо «Люкс ФМ» міський голова Андрій Садовий. Першими щеплення робитимуть медикам, а опісля – іншим мешканцям, відповідно до черги. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Загалом старт процесу та подальші етапи вакцинації від коронавірусу залежать від від того, як поступатимуть препарати в Україні, відтак, в області.

«Якщо оцінювати реальну ситуацію, то вакцинація для мешканців можлива десь орієнтовно у квітні-травні. Все залежить від того, як оперативно буде поступати вакцина та якою вона буде. Ця перша вакцина, яку зараз привезуть в Україну, буде використана для медиків, які працюють із пацієнтами з коронавірусом. У Львові вже визначені місця вакцинації та відповідні бригади, які пройшли навчання в Києві. Зараз трошки брак інформації в інформаційному просторі щодо деталей вакцинації, однак нам просто треба дочекатись вакцини. Місто Львів зі своєї сторони до цього процесу готове», – зазначив Садовий.

Нагадаємо, за останню добу на Львівщині виявили 279 нових хворих на коронавірус.

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