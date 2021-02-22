Як у Львові пройшла відкрита першість з черлідингу

У неділю, 21 лютого, у палаці спорту «Галичина» у Львові відбулася Відкрита першість з черлідингу. Про це інформує Львівська обласна федерація черлідингу.

У Львові змагалися представники чотирьох клубів зі Львівщини та Івано-Франківську.

«На паркеті палацу спорту «Галичина» сяяли не лише дівчата. Однією з родзинок змагань була участь мікс-команд, складених з дівчат і хлопців. Хлопці і дівчата будували видовищні гімнастичні піраміди і демонстрували танцювальні перебудови під запальні кричалки. Для когось цей виступ став першим, а хтось відточував свою майстерність перед чемпіонатом України, який відбудеться у Запоріжжі вже за два тижні», – інформують в обласній федерації черлідингу.

Фото: Festivalinfo та Volodymyr Yakimchuk