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Як у Львові пройшла відкрита першість з черлідингу

Вероніка Рой

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У неділю, 21 лютого, у палаці спорту «Галичина» у Львові відбулася Відкрита першість з черлідингу. Про це інформує Львівська обласна федерація черлідингу.

У Львові змагалися представники чотирьох клубів зі Львівщини та Івано-Франківську.

«На паркеті палацу спорту «Галичина» сяяли не лише дівчата. Однією з родзинок змагань була участь мікс-команд, складених з дівчат і хлопців. Хлопці і дівчата будували видовищні гімнастичні піраміди і демонстрували танцювальні перебудови під запальні кричалки. Для когось цей виступ став першим, а хтось відточував свою майстерність перед чемпіонатом України, який відбудеться у Запоріжжі вже за два тижні», – інформують в обласній федерації черлідингу.

Фото: Festivalinfo та Volodymyr Yakimchuk

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