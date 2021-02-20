Молода львів’янка після ШВЛ потребує допомоги

Родичі 33-річної львів’янки Оксани Мушак, яка вижила після кількох тижнів на апараті ШВЛ, оголосили збір коштів на складну операцію, яка необхідна жінці, щоб змогти нормально дихати та повернутись до повноцінного життя, пише Zaxid.net.

Восени минулого року проводили збір коштів на лікування Оксани Мушак від коронавірусу. Жінка кілька тижнів провела у критичному стані на ШВЛ з двосторонньою пневмонією. Завдяки небайдужим людям родичам жінки вдалося назбирати гроші на дорогі медикаменти. І попри невтішні прогнози медиків, Оксана Мушак вижила. Однак після перебування на ШВЛ жінка отримала ускладнення і тепер потребує дороговартісної операції.

Як розповів чоловік Оксани Мушак, після довготривалого перебування на апараті ШВЛ в жінки виник стеноз трахеї 3 ступеню і дихальна недостатність. Упродовж тривалого часу жінку лікував найкращий торакальний хірург Львова. Медики робили усе можливе, щоб уникнути складної операції, яка необхідна, щоб Оксана Мушак знову змогла нормально дихати.

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Остання бронхоскопія показала, що без хірургічного втручання у випадку Оксани Мушак не обійтись. Операція дуже складна і ризиковна, тому львівські медики скерували Оксану Мушак у Київ. Там її чекають найкращі хірурги, готові прооперувати її якнайшвидше.

Упродовж останніх півроку Оксана Мушак пережила важкий перебіг коронавірусу, втратила дитину та постійно перебуває на дороговартісному лікуванні. Родичі жінки просять допомогти назбирати гроші на операцію, оскільки не мають можливості її профінансувати і уже мають багато боргів. Вартість операції – 200 тис. грн, які необхідно зібрати якомога швидше.

Номер картки чоловіка Оксани Мушак – 5168 7422 3054 5406. Отримувач Сергій Мушак.

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