Львівські студенти реконструювали події Революції гідності

У Львові на площі Ринок відбувся захід «Полум’я гідності», організований Студентським братством Львівщини. Під час події, присвяченої сьомій річниці штурму Майдану, львівські студенти продемонстрували театралізовану реконструкцію тих подій. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Близько 40 волонтерів відтворили події 2014 року, коли після тривалих перепалок учасників мітингу відтіснили на Майдан і в ніч із 18 на 19 лютого почався штурм — силовики напали на учасників мітингу. Мова йде про бої на Інститутській, пожежу у Будинку профспілок та побиття «беркутівцями».

«Ми приурочили цю акцію до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. До неї долучились всі охочі молоді люди з різних молодіжних організацій. Наш захід ми вирішили зробити в незвичному форматі – у вигляді театралізованої постановки основних подій Революції гідності. Ми зосередились на перших протестах і перших загиблих Героях», — розповів голова спілки «Студентське братство Львівщини» Сергій Мельников.

«У ніч на 19 лютого 2014 року все, що можна було побачити на Майдані – це полум’я, яке заважало правоохоронцям дістатись до активістів. Проте найбільш незгасиме полум’я було всередині кожного українця, воно давало наснаги боротись за майбутнє. На реконструкції ми прагнули запалити у ваших серцях вогник пам’яті Революції гідності», — додав голова студентського братства ЛНУ ім. Івана Франка Ростислав Радиш.

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