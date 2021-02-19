Приміщення цеху на Стрийській планують реконструювати під офіси

Двоповерхову нежитлову будівлю уздовж вулиці Стрийській, 45 у Львові (колишній штамповано-інструментальний цех) планують переформатувати під офісно-адміністративно торгові та складські приміщення. Про це стало відомо виданню з джерел у Львівській міській раді.

За інформацією джерела, бізнесмени уже звернулися до органів місцевого самоврядування, щоб отримати необхідні документи для початку виконання робіт з реконструкції корпусу. Наголосимо, що раніше власником корпусу був ПрАТ «Львiвський завод гiдромеханiчних передач». Зараз, за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, новим власником корпусу є ТзОВ «Дагмар-Інвест». Окрім цього, як наголосило джерело в ЛМР, дане питання уже розглядалося на архітектурно-містобудівній раді при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради.

Зазначимо, що поряд з даним корпусом, на сусідній земельній ділянці, зараз активно ведуться будівельні роботи – зводиться житловий комплекс, де буде багатоповерхова житлова забудова з комерційними та офісними приміщеннями. Журналісти вирішили з’ясувати, чи ж насправді корпус попаде під реконструкцію, чи його розвалять і збудують черговий житловий комплекс у Львові.

Перш за все, опишемо місце розташування даного приміщення. Так ось: недіючий виробничий корпус розташованій уздовж вул. Стрийської. З заходу корпус обмежений червоними лініями вулиці Стрийської, з сходу та півночі – територією ЗАТ «Львівські автобусні заводи», з півдня – житловим комплексом. Це дуже добре видно на аксонометричній схемі з містобудівного розрахунку, який компанія подала до органів місцевого самоврядування, і якій виданню вдалося отримати.

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Виходить, що даний об’єкт не є на території та не має стосунку до ЛАЗу. Підтвердити чи спростувати наше припущення, ми звернулися за коментарем до представника власника приміщення, який запевнив, що колишній цех не має відношення до «Львівського автобусного заводу». А й справді, якщо глянути на Публічну кадастрову карту України, земельна ділянка, на якій знаходиться корпус, не належить до території ЛАЗу, більше того ділянка є у комунальній власності.

Ще в жовтні 2018 року у Львові відбулися громадські слухання щодо зміни детального плану території, на якій, зокрема, і розташований недіючий штамповано-інструментальний цех. Тоді наголошувалося, що цех збережуть та реконструюють, і в жодному разі його не демонтують. У майбутньому він зможе стати, як заявляли на презентації, багатофункціональною будівлею для різних груп населення. Тоді головний архітектор проекту Юрій Столяров із «Містопроекту» зазначив: «Ми розуміємо, що промислова забудова уздовж Стрийської є дуже привабливою для інвесторів. Ця територія буде змінюватися. Доречніше тут формувати комерційну забудову».

Представник компанії-власниці споруди також сказав, що даний об’єкт збережуть та реконструюють. «Ніхто цех не буде демонтувати. У приміщенні буде проведено реконструкцію в межах фундаменту, тож зовнішній периметр будови залишиться в існуючих межах. Основні роботи вестимуться в середині нежитлової споруди», – наголосив співрозмовник.

Власник споруди ТзОВ «Дагмар-Інвест» підтвердив інформацію, що уже звернувся до органів місцевого самоврядування з відповідним поданням на видачу містобудівних умов та обмежень для реконструкції цеху під офісно-адміністративно торгові та складські приміщення.

Також у рамках реконструкції буде відновлено фасад споруди. «На даний час зовнішні стіни під впливом погодних умов зазнали ушкоджень. Шматки цегли, штукатурки осипаються на пішохідну зону. Неодноразово Сихівська районна адміністрація зверталася з проханням здійснити комплекс заходів, аби завадити можливості нещасних випадків на пішохідній зоні. Тож відновлення фасадів унеможливить в майбутньому травмуванні пішоходів», – наголосили у ТзОВ «Дагмар-Інвест».