На Львівщині 11-річна дівчинка з важким захворюванням мозку потребує допомоги

11-річній Кароліні з Сокальщини потрібна допомога на лікування. У дівчинки виявили смертельно небезпечне захворювання мозку – менінгоенцефаліт. Від жовтня 2020-го вона перебуває у львівській дитячій лікарні, що на вул. Пилипа Орлика. Рідні просять про підтримку та молитву. Про це повідомила волонтерка та засновниця фонду «Здійснити мрію» Уляна Флишко.

Страшний діагноз дитині поставили восени мину лорі. До того вона була такою ж як однолітки – здоровою, веселою та енергійною. Від того часу дівчинка разом з мамою знаходяться у лікарні. На лікування хвороби потрібні кошти. Для сім’ї така ситуація дуже складна. Щоденне догляд лікарів є дуже важливим. Проте лікування насправді непросте та дорого вартісне. Батькам все важче купувати необхідні препарати, тим паче, більшість з них треба замовляти з-за кордону.

А вдома на Сокальщині на повернення Кароліни з мамою чекають ще двоє братиків – 14-річний Андрій та 6-річний Олег. Мама дівчинки каже, що вони не втрачають віри.

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Понад усе потрібно:

ліки (Citicolin – 1000 mg, виробництво – Італія);

аспіратор (відсмоктувач мокротиння);

підгузники (вага 22-31 кг);

фільтри для трахеостоми;

харчування «Peptamen»;

крем під підгузники;

вологі серветки.

Реквізити для допомоги:

БФ «Здійснити мрію»: 5169330521401130

UA453052990000026004031002786

або

5457082223482642 – Приватбанк (Уляна Флишко). У призначенні платежу вказуйте «Для Кароліни».

Фото Уляни Флишко

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