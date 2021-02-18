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Морозно, але без снігу: прогноз погоди на Львівщині на 19 лютого

Вероніка Рой

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На Львівщині 19 лютого прогнозують холодну ніч. Вдень температура повітря буде до 6 градусів морозу. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

«19 лютого очікуємо холодну ніч з температурою 11-16° морозу, при проясненнях –  19-21° морозу. Вдень очікується 1-6° морозу», – зазначають синоптики.

Завтра опадів не прогнозують. Вночі та вранці можливий слабкий туман. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер південної чверті, помірний.

За даними Sinoptik.ua, у Львові вночі температура повітря опуститься максимум до 14 градусів морозу. вдень стовпчики термометра піднімуться до 1 градусу тепла.

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