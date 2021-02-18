Кокаїн на 4 млн у дитячих іграшках: львів’янин через служби таксі постачав наркотики до Києва

Львів’янин, колишній працівник правоохоронного органу організував незаконну схему збуту кокаїну до Києва. Чоловік маскував наркотики у дитячих іграшках та відправляв їх приватними службами таксі до столиці. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, мешканець міста Львів – експрацівник правоохоронного органу організував незаконну схему збуту кокаїну. Чоловік відправляв зі Львова до столиці оптові партії наркотиків приватними службами таксі. При цьому наркотичні засоби маскувалися у дитячих іграшках.
Правоохоронці затримали організатора після чергового епізоду збуту наркотику в особливо великих розмірах мешканцю столиці.
«У подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору – кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування тощо», – інформують в Офісі генпрокурора.
Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також проводяться слідчі дії та встановлюються інші особи , які можуть бути причетні до вчинення злочину.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: Офіс генпрокурора
Вероніка Рой