Кокаїн на 4 млн у дитячих іграшках: львів’янин через служби таксі постачав наркотики до Києва

Львів’янин, колишній працівник правоохоронного органу організував незаконну схему збуту кокаїну до Києва. Чоловік маскував наркотики у дитячих іграшках та відправляв їх приватними службами таксі до столиці. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, мешканець міста Львів – експрацівник правоохоронного органу організував незаконну схему збуту кокаїну. Чоловік відправляв зі Львова до столиці оптові партії наркотиків приватними службами таксі. При цьому наркотичні засоби маскувалися у дитячих іграшках.

Правоохоронці затримали організатора після чергового епізоду збуту наркотику в особливо великих розмірах мешканцю столиці.

Реклама партнерів

«У подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору – кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування тощо», – інформують в Офісі генпрокурора.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також проводяться слідчі дії та встановлюються інші особи , які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Офіс генпрокурора