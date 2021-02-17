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Санкарі Львівщини здобули чимало медалей на чемпіонаті України

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Днями у місті Кременець на Тернопільщині відбувся чемпіонат України з санного спорту серед юніорів та юніорок. Ряд медалей на змаганнях вибороли санкарі Львівщини. Про це інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Так, в одномісних санях переможцем змагань став Даниїл Марціновський, віце-чемпіоном – Олег-Роман Пилипів, а бронзовим призером – Богдан Бабура. Серед юніорок бронзовою призеркою стала Катерина Васильків.

Не було рівних збірній Львівщини і в двомісних санях: Олег-Роман Пилипів та Богдан Бабура вибороли у цій дисципліні «золото», Даниїл Марціновський та Ростислав Левкович – «срібло», а Станіслав Креховецький та Олександр Ломакевич стали третіми. Серед юніорок друге місце вибороли Анна Шкрет та Олександра Мох.

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У командній гонці чемпіонами змагань стала команда Львівщини у складі Даниїла Марціновськогом Катерини Васильків, Олега-Романа Пилипіва та Богдана Бабури. «Бронзу» у цьому виді програми вибороли Назар Качмар, Анна Шкрет, Станіслав Креховецький та Олександр Ломакевич.

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Фото: управління фізичної культури

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