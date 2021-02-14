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В Україні змінили правила зарахування дітей до садочків: що потрібно знати?

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Першочергово до садка зараховуватимуть дітлахів, які проживають на території його обслуговування. Відповідні зміни до положення про заклад дошкільної освіти затвердив уряд, передає пресслужба Львівської ОДА.

Уряд затвердив зміни до положення про заклад дошкільної освіти, відповідно до яких удосконалився перелік типів закладів дошкільної освіти та визначились особливості зарахування дітей до закладів дошкільної освіти різних типів і організації освітнього процесу. Ці зміни мають сприяти реалізації права дітей на здобуття дошкільної освіти.

Відтак, першочергово зараховуються дошкільнята, відповідне право яких передбачено законом, зокрема діти, які:

  • проживають на території обслуговування державного, комунального закладу дошкільної освіти (у разі встановлення території засновником закладу);
  • є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому ж дитсадку;
  • є дітьми працівників цього ж дитсадка;
  • належать до категорій дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
  • належать до категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (якщо батьки дитини не зберігають таємницю усиновлення);
  • перебувають у складних життєвих обставинах та знаходяться на обліку в службах у справах дітей;
  • є внутрішньо переміщеними особами або мають статус дитини, яка постраждала від воєнних дій і збройних конфліктів.

При поданні заяви про зарахування дитини до дитсадка батьки мають пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини. Якщо таке право не підтверджено, дитина зараховується до закладу на загальних підставах.

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Зазначимо, на Львівщині працює майже дев’ять сотень закладів дошкільної освіти, в яких навчається більше 70 тисяч дітей.

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