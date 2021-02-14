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У Міненерго не знають, скільки газу у сховищах

Вероніка Рой

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Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах «Нафтогазу». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу «Нафтогазу» в підземках. Мало того, там є теж два режими – митний склад і немитний склад. І цієї інформації немає. Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що «Нафтогаз» навіть Міненергетики не надає такі дані», – сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що цю ситуацію виправлять найближчим часом.

«Ми тримаємо «Нафтогаз» у державній власності для того, щоб «Нафтогаз» якраз працював там, де є провали ринку, де ринок сам по собі не працює ефективно, щоб «Нафтогаз» виконував ще якісь інші функції. Наприклад, забезпечував безпеку постачання газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки в самого «Нафтогазу» у підземці газу. Мало того, ми навіть маємо бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу у підземці. Бо багато спекуляцій лунає на цю тему, що ось «Нафтогаз» закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати я не можу. А це неправильно», – додав в.о. міністра.

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На початку січня пресслужба НАК «Нафтогаз України» повідомила, що українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 мільярда кубометрів.

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