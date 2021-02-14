ТОП-5 порад, як дбати про здоров’я свого серця

У Центрі громадського здоров’я підготували п’ять порад, які допоможуть краще дбати про здоров’я свого серця. Про це йдеться на Facebook сторінці центру.

Слідкуйте за своїм артеріальним тиском

Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень. Навіть помірне підвищення тиску пов’язане зі зменшенням очікуваної тривалості життя.

Щоби кров’яний тиск був у нормі, щонайменше зменшіть споживання солі: приберіть сільничку зі столу, додавайте менше солі під час готування їжі, остерігайтесь готових продуктів із високим вмістом солі. Рекомендована щоденна норма — 5 г солі — це близько однієї чайної ложки.

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Харчуйтеся правильно: їжте більше клітковини, натомість менше солі, цукру та насичених жирів

Головні вороги серця — це переїдання, недостатнє споживання овочів та фруктів, безконтрольне вживання висококалорійної їжі, напоїв, солі і цукру.

Білки, жири і вуглеводи мають бути присутні в щоденному раціоні. Обов’язково включіть до кожного прийому їжі й овочі.

Якщо вживати забагато їжі з високим вмістом насичених жирів, може підвищитися рівень холестерину в крові. Тому, зменште обсяг насичених жирів у раціоні. Віддавайте перевагу нежирному м’ясу (птиця, кролик) та продуктам із низьким вмістом жирів. Також намагайтесь відмовитися від шкідливих трансжирів.

Надмірна кількість цукру в харчуванні призводить не тільки до виникнення зайвої ваги, але сприяє розвитку серйозних захворювань, як-то діабет. Для збереження здоров’я виключіть із меню продукти, які містять доданий цукор (солодкі напої, випічка та інші кондитерські вироби). Природні джерела цукру (фрукти, мед) варто вживати контрольовано.

Киньте курити, якщо все ще це робите

Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена курінням. Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин.

Кинути курити буде найкращим рішенням для здоров’я вашого серця. Через рік без куріння ризик серцевого нападу знижується вдвічі, у порівнянні з ризиками курця.

Будьте активними та стежте за своєю вагою

Слідкуйте за вагою і харчуйтесь здоровою, збалансованою їжею. Підтримуйте масу тіла у межах ІМТ* 18,5 – 25 завдяки щоденній фізичній активності (*ІМТ — індекс маси тіла = відношення маси тіла у кілограмах до росту у квадратних метрах).

Для профілактики захворювань серця необхідно займатися фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень. Однак, якщо у вас сидячий спосіб життя, варто рухатися не менше години на день. Для початку намагайтеся щодня гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку, менше використовувати ліфт, а підніматися сходами.

Не вживайте алкоголь, пам’ятайте, безпечної дози алкоголю не існує!

Не забувайте, що алкоголь калорійний, і його надмірне вживання не лише може додати ваги, але й збільшує ризики серцево-судинних захворювань. Зокрема, викликає гіпертонію та збільшує ризики інсультів і онкозахворювань.

Пам’ятайте, що хвороби краще попереджати, аніж лікувати. Бережіть своє серце!

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