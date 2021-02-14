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На Львівщині значно зросли ціни на світло

Вероніка Рой

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У січні 2021 року у Львівській області на понад 36% зросли ціни на електроенергію. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

Загалом споживчі ціни у Львівській області у січні 2021 року порівняно з попереднім місяцем підвищилися на 1,1%.

Зокрема, у житлово-комунальній сфері збільшилися тарифи на електроенергію – на 36,6%. Вартість послуг водопостачання зросла на 8,8%, каналізації – на 8,6%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3,4%. Разом з тим, тарифи на газ природний знизилися на 9,9%. Матеріали для утримання і ремонту житла подешевшали на 1,3%.

Також збільшилася на 7,2% вартість утримання та виховання дітей у дошкільних закладах.

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У сфері транспорту на 1,4% подорожчали паливо та мастила. Вартість перевезень авіаційним пасажирським транспортом збільшилася на 2,7%, проїзду у приміському автобусі – на 3%, у міжміському автобусі – на 1,7%.

Також ціни на автомобілі підвищилися на 0,3%. У сфері зв’язку збільшилася вартість послуг міжміського та місцевого телефонного зв’язку – на 11,2% та 9,5% відповідно, а плата за користування інтернетом заросла на 2,4%. Разом з тим, мобільні телефони подешевшали на 2,3%.

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