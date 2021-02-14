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На Донбасі загинули троє українських захисників

Вероніка Рой

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У неділю, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому пристрої.Про це у Facebook інформує пресслужба оперативно-тактичної угруповання «Північ»

«Неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Наразі обставини загибелі військових з’ясовуються.

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