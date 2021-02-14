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Які продукти подорожчали та подешевшали на Львівщині у січні

Вероніка Рой

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У січні 2021 року у Львівській області споживчі ціни порівняно з попереднім місяцем підвищилися на 1,1%. Зокрема, серед продуктів харчування найбільше подорожчали яйця, крупи та м’ясо птиці. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

За даними управління статистика, у Львівській області у січні 2021 року порівняно з груднем 2020 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 1,1%.

Найбільше подорожчали яйця – на 16,1%. Ціни на крупи , птицю (тушки курячі), філе куряче, овочі, цукор, борошно пшеничне підвищилися на 8,1–3,1%.

Водночас на 6,8% подешевшали цитрусові, на 1,6% – м’ясо свиней, на 1,4% – сметана, на 1,2% – кисломолочна продукція.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,2%. Також на 2,4% подешевшали одяг і взуття.

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