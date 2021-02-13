Китай відмовився надати ВООЗ інформацію про перші випадки коронавірусу

Китайська влада не надала експертам із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що працювали в Ухані, дані про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Про це пише Укрінформ з посиланням на The Wall Street Journal

«Вони (китайська влада, – ред.) надали нам пару прикладів, але це не те саме, що обробити всі випадки, як потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження», – зазначив мікробіолог із експертної групи ВООЗ Домінік Дауер.

За словами членів команди ВООЗ, влада КНР і китайські вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували спалаху коронавірусу в Ухані.

ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і дали б можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.

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Зазначається, що Національна комісія охорони здоров’я Китаю і Міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.

Команда міжнародних експертів ВООЗ, що має з’ясувати походження COVID-19, прибула до Китаю 14 січня.

Раніше експерти ВООЗ, котрі розслідують походження коронавірусної хвороби в китайському місті Ухань, вважають, що найбільш вірогідною гіпотезою походження COVID-19 є передача вірусу від тварини до людини через «проміжну ланку».

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