Уперше в Україні нардепу повідомили про підозру у «кнопкодавстві»

Уперше в історії української політики народному депутату повідомили про підозру у неперсональному голосуванні на пленарному засідання Ради. Імені нардепа в прокуратурі не називають. Про це повідомила керівниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова у Facebook.

Встановлено, що політик під час розгляду поправок до законопроекту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги.

«За моїм доученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за фактами здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосувань замість іншого народного депутата. Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст.364-2 Кримінального кодексу України», – написала генпрокурора Венедіктова.

Народного депутата викликали до Офісу Генпрокурора 11 лютого для вручення повідомлення про підозру. Проте політик не з’явився і про причини неявки не повідомив. Відтак, письмове повідомлення про підозру прокурори відправили до Апарату ВР, за місцем проживання парламентаря, на його електронну адресу та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

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Як відзначила Венедіктова, кримінальна відповідальність за «кнопкодавство» є важливим запобіжником, яким треба активно користуватися.

Як повідомляє Рух ЧЕСНО, парламентарем, якому повідомили про підозру, виявився закарпатський мажоритарник із групи «Довіра» Владислав Поляк.

Нагадаємо, перший факт кнопкодавства, який зафіксували після криміналізації цього порушення, мав місце на засіданні ВРУ 21 лютого 2020 року. Тоді закарпатський мажоритарник Владіслав Поляк щонайменше тричі кнопкодавив за відсутнього колегу під час розгляду поправок до законопроєкту щодо відкриття ринку землі.

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