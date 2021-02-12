ОСТАННІ НОВИНИ

Шмигаль заявив, що санкції щодо низки соратників Януковича можна скасовувати

Ольга Денисяка

|

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги. Про це Шмигаль заявив на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє УП.

Так Шмигаль прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що ЄС може зняти санкції з сина експрезидента Віктора Януковича Олександра, а також кількох інших чиновників його режиму.

«Стосовно окремих фізичних осіб – там де санкції відіграли свою роль, де кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті, там санкції можуть завершувати свою дію, але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду, і діалог про це ведеться між Україною і ЄС абсолютно на професійному рівні, і на рівні законодавчому повною мірою», –  сказав глава уряду.

Також він наголосив, що «Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, зокрема і в санкційній політиці».

Реклама партнерів

Нагадаємо, в березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.

Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік – до 6 березня 2021 року.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...