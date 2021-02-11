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Польоти Зеленського у 2020 році обійшлись українцям у понад 22 мільйони

Андрій Котенський

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На перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського в 2020 році Державне управління справами витратило 22,25 млн грн, пише Економічна правда.

Найбільші витрати були пов’язані з перельотом за маршрутом Київ–Цюріх–Тель-Авів–Київ в січні – понад 2,5 млн грн.

Ще в 1,05 млн грн обійшовся платникам податків переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.

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Вартість послуг з авіаперельоту до Риму на зустріч з Папою Римським склала 998 тис грн.

Не дивлячись на те, що найдорожчими були міжнародні перельоти, майже половина від загальної суми витрачених коштів, припала на внутрішні авіаперевезення – 10,4 млн грн.

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство «Україна», яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

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