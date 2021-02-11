Як допомогти безпритульним тваринам під час негоди

Львів’ян просять не бути байдужими та допомагати безпритульним тваринам під час снігопадів. ЛКП «Лев» дало декілька порад щодо того, як це можна зробити. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Львів’ян закликають нагодувати безпритульного собаку або кота. Адже коли тварина сита, вона може краще підтримувати власний теплообмін. Друге – дозвольте їй зігрітись у під’їзді.

«Ви можете впустити безпритульного котика чи собачку у свій під’їзд, або ж просто не зачиняйте щільно двері, якщо знаєте, що у вашому районі бігають вухасті», – кажуть на підприємстві.

Крім цього безпритульним тваринам можна облаштувати будку.

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«Це можна зробити у місці, де вона не буде заважати сусідам та перехожим. Найкращий наповнювач для цього – сіно, воно поглинає вологу, і, на відміну від тканини, утримує тепло», – інформують в ЛКП «Лев».

Четверте – відчиніть віконця у підвалах. Це стане справжнім порятунком для безпритульних котиків. П’яте – прилаштування. Якщо ви бачите безпритульного собаку на території міста, то телефонуйте в ЛКП «Лев». Ловці заберуть чотирилапого в порядку графіку чергування. Якщо тварина перебуває у вкрай важкому стані – повідомте про це адміністратора.

«Слід пам’ятати – ЛКП «Лев» не має потужностей для того, щоб прихистити всіх безпритульних тварин, а притулки, створені волонтерами та благодійними організаціями, теж не є безмірними. Спробуйте до приїзду бригади ловців притримати чотирилапого у себе. Можливо, навіть прилаштувати – для цього достатньо зробити гарні та якісні світлини, написати змістовний текст і поширити цей допис у соціальних мережах. Зокрема, радимо скористатись платформою Львівські лапи. Якщо маєте можливість – допоможіть тим, хто цього потребує», – зазначають у ЛКП «Лев».

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