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Підлога зігнила, а стіни вкрились пліснявою: у Львові багатодітна сім’я потребує допомоги

Юлія Осим

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У Львові волонтери просять допомогти багатодітній сім’ї, яка живе у жахливих умовах. Дев’ятеро людей, серед яких – шестеро дітей, тісняться у двокімнатній квартирі. Підлога там давно зігнила, а стіни повністю вкрилися пліснявою. Небайдужих львів’ян просять допомогти родині, повідомив волонтер Сергій Канюка у Facebook.

Родина мешкає у квартирі на вул. Заводській. У жахливих умовах ростуть четверо хлопчиків та дві дівчинки віком 4, 4, 6, 8, 8 та 13 років. Мама чотирьох хлопців працює прибиральницею. Так само у квартирі живе її сестра, матір двох дівчат. Жінка також відпрацьовує. Окрім того, з усіма ними у двохкімнатній квартирі мешкає бабця.

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«Почну з того, що алкоголю не вживають, розлучені, кажуть, що не знають виходу і просять допомогти зробити ремонт. І так живуть в дев’ятьох. Умови в квартирі не придатні до життя. На відео все видно, але передати емоції від побаченого неможливо, оскільки серце обливається кров’ю, розуміючи, що діти не знають, що таке комфорт і нормальні умови», – розповів волонтер.

 

Те, чого потребує сім’я:

  • будівельні матеріали;
  • меблі, ліжка, дивани, столи, тумбочки, крісла;
  • на пілогу – ламінат, ковролін, лінолеум;
  • холодильник;
  • пральна машина;
  • порох отяг;
  • унітаз;
  • газова плита.

Рахунок, куди можна скинути кошти на ремонт і все необхідне:

ПРИВАТБАНК 4149 6293 1913 0910 Канюка С.В.

МОНОБАНК 4441114420773143

Волонтери просять усіх небайдужих допомогти родині.

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