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Наталія Іванченко: «Наше основне завдання – вийти з пандемії з найменшими втратами»

Вероніка Рой

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В.о. Генерального директора ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Наталія Іванченко про боротьбу з COVID на Львівщині:

«Львівщина не була першою областю, в якому прийшов коронавірус. Але з квітня по серпень ми били антирекорди за кількістю нових випадків захворювання. Чому ми навчилися за це період? Як тільки ми почали боротися з коронавірусом, я тоді працювала практикуючим лікарем-епідеміологом у Львівській обласній інфекційній лікарні, яка була форпостом, що приймав хворих з абсолютно усіх куточків області. Ми пішли шляхом централізації, щоб максимально локалізувати цих хворих в одному місці.

Я вважаю, що це добре спрацювало. Тому що інфекціоністи – це люди, яких вчили, як поводитися з біологічно небезпечними пацієнтами. На сьогодні ця лікарня пролікувала (Львівська обласна інфекційна лікарня, – ред.) понад 3 тисячі пацієнтів. На Львівщині – 5300 випадків захворювання на коронавірус серед медиків. Власне, в інфекційній лікарні ця кількість є найменшою. Але з цієї цифри – 5300 захворювань на коронавірус серед медпрацівників – менша кількість захворілих там, де в штаті лікарень є лікарі-епідеміологи, де більша увага приділялася питанням дотримання вимог інфекційного контролю, питанням профілактики.

Також важкою була робота із контактними. Припустимо, в сім’ї є хворі на коронавірус. Дуже важко було пояснити здоровій людині, яку нічого не турбує, що ти не можеш ходити на роботу, а мусиш залишитися вдома на самоізоляції. До цієї проблеми ми долучили студентів Українського католицького університету – психологів та соціологів. Це теж вивело нашу роботу на більш високий рівень.

Також на запрошення бізнесу ми виїжджали на підприємства та розробляли безпечну модель середовища даного підприємства — для того, щоб чітко і на місці відпрацювати алгоритми, як-от коли допускати працівників, коли не допускати.

Ми зрозуміли, що немає окремо педагогів, медиків, бізнесу, влади. Ми всі в одному човні і задача одна — вийти з пандемії з найменшими втратами.

Що було найважче? Найважче було прийняти цифру — 2130 летальних випадків. Найважче коли, помирали колеги медики — їх 54 на Львівщині. А найважче, коли коронавірус забирає життя твого колеги, з яким ще вчора ти працював в одному відділенні. Після цього свідомість повністю змінюється».

Фото: організаторів Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»

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