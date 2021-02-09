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У віці 116 років. Найстарша жителька Європи одужала від COVID-19

Вероніка Рой

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У французькому місті Тулон 116-річна сестра Андре (Люсіль Рандон), яка є найстаршою жителькою Європи, одужала після коронавірусного захворювання. 11 лютого вона відсвяткує свій 117-й день народження. Про це пише Громадське з посиланням на французьке видання Var Martin.

Коронавірус у неї підтвердили 16 січня, а 8 лютого вона отримала вже негативний результат тесту. Упродовж усього цього часу жінка перебувала на самоізоляції у будинку для літніх людей Святої Катерини Лабуре. За даними видання, захворювання минало безсимптомно.

Свій 117-й день народження сестра Андре також зустріне у будинку для літніх людей. Вона за допомогою відеозв’язку поспілкується з родиною та мером міста Тулон. А ще жінка має скуштувати свою улюблену страву — норвезький омлет.

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Люсіль Рандон народилася 11 лютого 1904 року у французькому місті Алес. Після смерті француженки Онорін Ронделл у жовтні 2017-го вона стала найстарішою верифікованою жителькою Франції, а згодом і найстарішою людиною Європи.

Наразі Люсіль Рандон друга за віком на планеті. Найстаршою людиною є японка Танака Кане, якій 118 років.

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Фото: Ian St.

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