Оксана Марченко потрапила до бази «Миротворець»

Дружину народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Оксану Марченко внесли в базу центру «Миротворець». Про це йдеться на сайті центру «Миротворець».

Оксана Марченко опинилася у базі «Миротворець» за «фінансування терористів і російських окупантів, а також заперечення російської агресії». Також зазначається, що вона брала участь в пропагандистських заходах країна-агресора Росії проти України. Крім цього її внесли у базу «Миротворець» за участь в спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками, незаконну комерційну діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму.

Також телеведучу назвали «противницею незалежності українського православ’я від підконтрольної Росії РПЦ».

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На сайті «Миротворця» також вказують на причетніть Медведчука та Марченко до діяльності багатьох компаній, які займаються сільським господарством в Росії та на окупованих агресором територіях України.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що телеведуча Оксана Марченко стала власницею російської компанії, профіль діяльності якої – будівництво, інженерні роботи і проєктування.

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