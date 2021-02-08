Двох наркодилерів зі Львівщини затримали за збут метадону та героїну

На Львівщині правоохоронці затримали двох чоловіків, які займалися збутом наркотичних речовин. Зловмисники збували наркозалежним регіону героїн та метадон під час особистих зустрічей. Про це інформує департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.

Незаконний бізнес налагодили троє жителів Львівської області віком від 35-ти до 39-ти років. Наркотики зловмисники купували оптовими партіями та розфасовували. Наркодилери збували наркозалежним регіону героїн та метадон під час особистих зустрічей.

Правоохоронці затримали двох фігурантів під час чергового збуту. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Під час санкціонованих обшуків за місцями мешканця зловмисників поліцейські вилучили згортки з розфасованим героїном та метадоном, сліп-пакети, електронні ваги, чорнові записи, платіжні картки та гроші, ймовірно, отримані за збут наркотиків.

Слідчі-детективи Львівщини повідомили двом чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після проведення експертного дослідження буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру третьому фігуранту. За незаконні оборудки з наркотиками їм загрожує до десяти років з конфіскацією майна.

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Фото: поліція