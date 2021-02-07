Загострення на Донбасі: загинули двоє українських бійців, чотирьох поранено

Через загострення ситуації на Донбасі минулої доби, 6 лютого,внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє українськиих військовослужбовці. Ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє штаб ООС.

Упродовж доби окупанти тринадцять разів відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Красногорівки бойовики обстріляли українські позиції з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти кілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Пісків російські окупаційні війська неодноразово вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу, отримав вогнепальне поранення один український захисник. Як зазначають у штабі ООС, воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На цьому ж напрямку, поблизу Мар’їнки троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього борються медики. Наразі обставини з’ясовуються.

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Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне окупанти здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Також противник здійснив дистанційне мінування місцевості за допомогою ручного протитанкового гранатомета біля наших позицій мінами ПОМ-2 поблизу Луганського.

За інформацією штабу, станом на ранок 7 лютого обстрілів з боку російських збройних формувань не зафіксовано.

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