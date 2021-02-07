У горах на Львівщині травмувалася дитина

На горі Високий Верх у Сколівському районі під час катання на лижах травмувалася 15-річна львів’янка. Про це Львівському портал повідомили в управлінні ДСНС Львівщини.

Подія сталася вчора, 6 лютого. Мешканка м. Львова 2006 року народження отримала травму лівої ноги. Рятувальники надали домедичну допомогу потерпілій та спустили дівчину до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Нагадуємо про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Слід пам’ятати, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник створює серйозну небезпеку для оточуючих.

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