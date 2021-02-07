Синоптик розповів, коли в Україні почнеться весна

Українцям слід очікувати на ранню весну. Вже перше потепління прийде в двадцятих числах лютого. Синоптики прогнозують значні перепади температури в останній місяць зими. Про це народний синоптик Леонід Горбань в ефірі каналу Україна 24.

Загалом весь лютий буде відрізнятися погодними “каруселями”, хоча морози відступати не будуть. Завершення зими буде щедрим на опади.

Горбань відзначив, що така погда врятує аграріїв від посухи.

“Сніг з дощем буде 2-3 лютого, потім снг 6-7 лютого, потім сіг з дощем, 9-13 числа також сніг. Якщо на півночі та сході це буде сніг, то на півдні – дощ, на заході теж дощ”, – сказав синоптик.

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Нагадаємо, 7-9 лютого на Львівщині пройде Балканський циклон. Через погрішення погодних умов водіїв просять не виїжджати на дороги.

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