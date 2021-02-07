На Добротвірській ТЕС сталася аварійна зупинка енергоблоку

На Добротірській ТЕС, що у Львівській області, 6 лютого аварійно зупинено енергоблок. Причина у несправності автомата безпеки. Про це повідомив глава комітету з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус у Telegram.

Добротвірська ТЕС належить до групи компаній ДТЕК. Так вчора ще один енергоблок аварійно зупинено на Ладижинській ТЕС.

«О 04:58 у аварійний ремонт зупинено блок №5 Добротвірської ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причина – несправність автомата безпеки», – йдеться у повідомленні.

За словами парламентаря, такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, особливо при низьких температурних показниках повітря. Для виправлення аварійних станів системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію за рахунок інших джерел, відтак, всім споживачам електроенергія постачається стабільно та безперебійно.

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