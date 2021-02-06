В Україні встановили компенсації за затримки пенсій та зарплат

Для українців передбачили компенсації за затримки пенсій та зарплат. Відповідний закон №3817 Верховна Рада схвалила 4 лютого. За проголосували 323 народні депутати. Про це йдеться на офіційному порталі парламенту.

Відповідно до прийнятого закону, встановлений перелік доходів громадян, за які передбачається компенсація у випадку порушення встановлених термінів їх виплати.

Так, це такі види:

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством)

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата (грошове забезпечення);

сума індексації грошових доходів громадян.

Окрім того, парламентарі оновили перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування, кошти яких використовуються для виплати компенсації.

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