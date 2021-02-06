У Львові п'яний водій на Lexus напав на патрульних

У Львові затримали п’яного водія автомобіля Lexus, який спершу втікав від правоохоронців, а під час затримання почав чинити опір та наніс тілесні ушкодження патрульним. Про це Львівському портал повідомили у патрульній поліції Львівщини.
Пригода сталася вчора, 5 лютого, близько 8-ї години ранку. Тоді поліцейські помітили автомобіль Lexus, який їхав смугою громадського транспорту на проспекті Чорновола. Водій не реагував на вимоги патрульних про зупинку і почав втікати. Втікаючи, нетверезий кермувальник неодноразово створював загрози для решти учасників дорожнього руху. А під час повороту на проспект Шевечнка взагалі наїхав на бордюр.
Правопорушника зупинили через кілька хвилин на вулиці Ковжуна, коли він сповільнив рух між автомобілями.
Чоловік спершу відмовлявся виходити з авто та вимикати двигун. Коли все-таки вийшов, то напав на патрульного. Правоохоронці вирішили затримати чоловіка, але він почав чинити опір. Тоді йому на допомогу прибігла пасажирка. Відтак, поліцейські отримали тілесні ушкодження.
Обох осіб затримали. Так, у водія вивили ознаки алкогольного сп’яніння, хоч від перевірки він відмовився. Також 29-річний львів’янин не мав водійського посвідчення.
На правопорушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та ст.122-2 (Невиконання водієм вимог про зупинку) КУпАП. Окрім того, на нього винесли об’єднану постанову за ч.3 ст.122 (Рух смугою для громадського транспорту) та за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка н має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Зазначимо, що львів’янину загрожує відповідальність згідно з ч.2 ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) ККУ. Наразі він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За інформацією правоохоронців, чоловіка вже затримували за підозрою у порушеннях кримінального характеру.
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Юлія Осим