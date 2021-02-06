Помер голова Шегинівської ОТГ Ігор Кривейко

У суботу вранці, 6 лютого, відійшов у вічність голова Шегинівської ОТГ на Львівщині 53-річний Ігор Кривейко. Про це повідомляється на сторінці громади у Facebook.

Кривейко став сільським головю у 2015 році. А восени 2020 року вдруге був обраний на голову Шегинівської ОТГ. Наразі причини смерті невідомі.

«Відійшов у вічність голова Шегинівської територіальної громади Ігор Мирославович Кривейкоґ. Добра і щира людина. У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу його близьких і рідних. Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу неочікуваної смерті людини, котра заслуговує на найкращі слова поваги та шани, добрий спомин про Ігора Мирославовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав», – йдеться у повідомленні.

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