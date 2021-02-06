ОСТАННІ НОВИНИ

Помер голова Шегинівської ОТГ Ігор Кривейко

Юлія Осим

|

У суботу вранці, 6 лютого, відійшов у вічність голова Шегинівської ОТГ на Львівщині 53-річний Ігор Кривейко. Про це повідомляється на сторінці громади у Facebook.

Кривейко став сільським головю у 2015 році. А восени 2020 року вдруге був обраний на голову Шегинівської ОТГ. Наразі причини смерті невідомі.

«Відійшов у вічність голова Шегинівської територіальної громади Ігор Мирославович Кривейкоґ. Добра і щира людина. У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу його близьких і рідних. Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу неочікуваної смерті людини, котра заслуговує на найкращі слова поваги та шани, добрий спомин про Ігора Мирославовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...