На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено двох бійців ЗСУ

6 лютого російські окупанти обстріляли українські позиції поблизу Торецька та Северодонецька. Двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє Українська делегація для участі ТКГ в Telegram.

Обстріли зафіксували близько 13.00. Пораненим бійцям надано необхідну медичну допомогу, наразі їх стан стабільний.

«Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ», – зазначається у повідомленні.

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