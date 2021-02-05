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Рада запровадила електронні трудові книжки. Що це означає?

Ольга Денисяка

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Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки. Від паперових трудових книжок відмовляться не відразу. Законопроєкт передбачає п’ятирічний перехідний період: тоді можна використовувати і паперову, і електронну трудову. Законопроєкт №3623 підтримали 265 народних депутатів, повідомляє hromadske.

 

Електронну трудову створюватимуть у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду.

Для цього працівник і роботодавець вноситиме до реєстру скани або оцифровані копії паперової трудової, довідок тощо, які мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом.

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Після внесення відомостей до Держреєстру роботодавець зобов’язаний віддати працівнику оригінал паперової трудової під підпис.

Крім того, працівник може просити вносити до паперової книжки відомості про прийняття на роботу, переведення та звільнення, попри наявність електронної трудової.

Закон запроваджує можливість автоматичного призначення пенсії, без особистого звернення людини, зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію.

«Якщо особою перенесено призначення пенсії та продовжено перебування у трудових відносинах, розмір її пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %. У межах автоматичного призначення пенсій також передбачено можливість визначення за допомогою програмних засобів Державного реєстру найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення», – йдеться у пояснювальній записці.

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