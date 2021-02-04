Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими, – Мінцифри

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими. Про це інформує пресслужба Кабміну.

ID-картками сьогодні можуть користуватися приблизно 5 млн українців, а закордонним паспортом у смартфоні – до 16 млн.

«Законопроєкт про цифрові паспорти прийнято в першому читанні. Нарешті. Надважливий етап у побудові цифрової держави та входженні у режим без паперів. Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими. Варіантів «не прийняти Дію» більше не буде», – зазначив віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реклама партнерів

Прийняття цього законопроекту підвищує статус використання е-паспортів на юридичному рівні.

«Законопроєкт №4355 відображає результати експериментального проєкту щодо використання цифрових паспортів у мобільному застосунку Дія. Прийняття законопроекту –це перший крок до запровадження безпаперового режиму в Україні, адже паспорт є основним документом під час отримання послуг. Використання е-паспортів значно спростить життя громадянам та дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави», – пояснив голова комітету цифрової трансформації Михайло Крячко.

Цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також схвалений законопроект визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook