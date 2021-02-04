ОСТАННІ НОВИНИ

Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими, – Мінцифри

Вероніка Рой

|

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими. Про це інформує пресслужба Кабміну.

 

ID-картками сьогодні можуть користуватися приблизно 5 млн українців, а закордонним паспортом у смартфоні – до 16 млн.

«Законопроєкт про цифрові паспорти прийнято в першому читанні. Нарешті. Надважливий етап у побудові цифрової держави та входженні у режим без паперів. Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими. Варіантів «не прийняти Дію» більше не буде», – зазначив віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реклама партнерів

Прийняття цього законопроекту підвищує статус використання е-паспортів на юридичному рівні.

«Законопроєкт №4355 відображає результати експериментального проєкту щодо використання цифрових паспортів у мобільному застосунку Дія. Прийняття законопроекту –це перший крок до запровадження безпаперового режиму в Україні, адже паспорт є основним документом під час отримання послуг. Використання е-паспортів значно спростить життя громадянам та дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави», – пояснив голова комітету цифрової трансформації Михайло Крячко.

Цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також схвалений законопроект визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...