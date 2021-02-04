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У Парку культури сильний вітер повалив дерева та пошкодив лазанку

Вероніка Рой

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У четвер, 4 лютого, у Парку культури у Львові сильний вітер повалив 6 дерев, а також пошкодив електричні стовпи та лазанку. Про це йдеться на Facebook-сторінці парку.

 

«Сьогоднішній буревій не оминув і наш парк… Впали чотири ясеня, клен і смерека. Пошкоджені два електричні стовпи і лазанка на Центральній алеї. На щастя, ніхто із людей і тварин не постраждав! Ми ж дуже оперативно реагуємо: наша команда невпинно працює, аби впоратися із такими важким наслідками», – йдеться у повідомленні.

Адміністрація закликає львів’ян бути дуже обережними під час прогулянок парком.

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Фото: Парку культури

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