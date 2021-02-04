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Рада прийняла закон про дистанційну роботу: що він передбачає?

Вероніка Рой

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4051, який регулює дистанційну роботу українців. Документ підтримали 322 нардепи. Про це пише Економічна правда.

 

Законопроєкт класифікує роботу на два види: дистанційну та надомну.

В обох випадках при укладенні трудового договору, роботодавці матимуть право отримати відомості про місце проживання або інше місце, де працюватимуть фахівці.

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Крім того, керівництво має «забезпечити точний облік відпрацьованого часу та ефективний контроль за найбільш повним і раціональним використанням робочого часу працівником».

Дистанційно означає за власним графіком та в будь-якій точці, як на власному обладнанні, так і наданому роботодавцем.

Надомно – працювати виключно за місцем проживання, на засобах, які надасть роботодавець і за його ж графіком.

Також законопроєкт визначає поняття «гнучкий режим робочого часу». Це режим роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання відпрацювання сумарної кількості робочих годин протягом встановленого облікового періоду.

Гнучкий режим робочого часу може передбачати:

  • фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини;
  • змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;
  • час перерви для відпочинку і харчування.

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