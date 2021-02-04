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Найстаріший дерев’яний храм на Львівщині планують відреставрувати

Вероніка Рой

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На Львівщині планують відреставрувати церкву Святого Духа, що розташована у селі Потелич Жовківського району та є найстарішим дерев’яним храмом області і входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це йдеться на Facebook-сторінці департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Потелицька дерев’яна церква споруджена у 1502 році. 21 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, Церква, разом з іншими дерев’яними церквами карпатського регіону, була включена у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Церква Святого Духа є найстарішою дерев‘яною церквою на Львівщині і найстарішою тридільною церквою в Україні. Храм на сьогодні потребує негайного порятунку.

«Наразі храм протікає і потребує термінової комплексної реставрації. В обласному бюджеті пропонуємо передбачити кошти для початку реставрації і шукати кошти в інших бюджетах – для комплексного відновлення храму», – йдеться у повідомленні департаменту архітектури та містобудування.

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Фото: департамент архітектури та містобудування

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