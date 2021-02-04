На повітряній кулі через усі Карпати: львів’яни встановили рекорд України

Львівська команда із 10 людей встановила рекорд України. Всього за три години людям вдалося перелетіти через усі Карпати. Про це повідомив один з учасників польоту Андрій Риштун.

У політ підготували дві кулі. Місцем старту стало село Довге Іршавського району, власне, там закінчується Закарпаття. А приземлилися на Івано-Франківщині – одна з них у м. Долина, а інша трохи не дотягнула та опустилася у с. Мислівці.

За словами Андрія Риштуна, у їхньому польоті є два секрети. Перший в тому, що вони взяли дві величезні кулі, розраховані на 8 пасажирів кожна. Та замість людей завантажили їх балонами з пальним.

«Ми стартували із сільського стадіону. Дружня команда з десяти чоловік збирає дві кулі за півгодини. Спочатку довго і нудно надувають звичайним холодним повітрям. А вже в самому кінці вмикають пальник. Буквально за кілька хвилин це безформне простирадло, яке щойно займало пів стадіону, вже тягне кошик у небо», – розповів Андрій Риштун.

Другий секрет рекорду захований у тому, що летіти потрібно саме взимку. Тоді холодне повітря краще піднімає гарячу кулю. Відтак, менше витрачається газу. Скажімо, влітку польоти можливі або дуже рано або ввечері, проте вони доволі короткі.

«Не встигли ми помахати всім рукою, як куля сховалася в хмарах. Прилади показують висоту 1000 метрів. Це дивовижно. АН-2 витрачає на такий підйом аж 15 хвилин. На висоті 2400 м пробили хмари та нарешті поніжилися на сонечку.ю вище 2500 м не піднімаємося, ждиспетчер не довзолив. Температура нуль градусів, швидкість 67 км/год! Якщо так і продовжувати, то можна аж під Львовом сісти», – такими враженнями від польоту поділився Андрій Риштун.

Команда перелетіла через Міжгір’я, Вишківський та Торунський перевали. Як каже Андрій Риштун, «обидві кулі дали зимовим Карпатам жару!».

«В сумі політ зайняв три години і ми зробили 90 км по прямійВсі щасливі та задоволені. До кулі одразу ж прибігли місцеві дітлахи зі школи. Відкритий урок вийшов на славу. А дані про політ ми передали в Книгу Рекордів України», – додав Риштун.

Зазначимо, що організаторами польоту стали Микола Рубель та чемпіон України Валентин Щенявський. До речі, попередній рекорд був встановлений також за участі одного з пілотів – Миколи Рубеля. В січні 2018-го команда повітроплавців виконала політ через Говерлу.

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