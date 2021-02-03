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Володимир Зеленський: «Пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства»

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський про введення у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука: 112 Україна, NewsOne, ZIK:

«Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього.

Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію.

Вдячний і представникам громадянського суспільства – за те, що абсолютно точно зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО.

Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства.

Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь».

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