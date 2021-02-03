Через 200 пачок контрабандних сигарет чоловік позбувся автомобіля

У пункті пропуску «Рава-Руська», що на Львівщині, двоє громадян Польщі намагались приховати сигарети, які вони незаконно перевозили. Один з чоловіків через позбувся автомобіля. Про це інформує Державна митна служба.
Перший випадок трапився 2 лютого ввечері в пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне». В автомобілі Fiat Bravo, яким керував поляк, митники виявили спеціально облаштовані сховища. Одне з них зробили в підлозі авто під сидінням водія, інше – під капотом – між двигуном та панеллю приладів. Зі сховищ митники дістали 196 пачок сигарет без марок акцизного збору України. Автомобіль Fiat Bravo та сигарети було вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково.
В цьому ж пункті пропуску також громадянин Польщі намагався перевезти 170 пачок контрабандних сигарет. Митники виявили їх у конструктивних порожнинах автомобіля BMW. Оскільки їх не було приховано в спеціально облаштованому сховищі, вилучили лише сигарети.
В обох випадках стосовно громадян складено протоколи за ст. 483 Митного кодексу України. Справи скерують до суду.
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Фото: митники
Вероніка Рой