Помер військовий медик, колишній депутат Львівської облради Ігор Ільків

1 лютого помер заступник головного лікаря Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи, колишній депутат Львівської обласної ради Ігор Ільків.

«З глибоким сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов з життя заступник Генерального директора нашого госпіталю з питать психологічної реабілітації учасників АТО та ООС – Ільків Ігор Петрович», – йдеться у повідомленні Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи.

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Ігорю Ільківу було 60 років. Він був учасником бойових дій, полковником медичної служби, миротворцем у Югославії, Іраку, Кувейті, Лівані, лікарем Майдану, військовим лікаре на Сході України. Крім цього Ігор Ільків керував медичною рототою Північного територіального Управління Національної гвардії України, був полковником медичної служби першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького, а також депутатом Львівської обласної ради 7-го демократичного скликання від фракції УКРОП.

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