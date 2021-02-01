На Львівщині затримали контрабандистів з нарковмісними препаратами

На Львівщині прикордонники викрили дві спроби незаконного ввезення із Польщі нарковмісних препаратів. Про це інформує Дежприкордонслужба.

Автівку, в якій везли медпрепарати наркотичної дії, виявили сьогодні близько обіду у пункті пропуску «Шегині», а за кілька годин ще одну – у «Раві Руській».

Зокрема, у пункті пропуску «Шегині» в мікроавтобусі Mercedes знайдено заборонені медичні препарати наркотичної дії у вигляді таблеток, суспензії та ампул. Серед особистих речей 30-річний українець перевозив близько 200 одиниць лоразепаму, трамадолу та діазепаму.

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Також у пункті пропуску «Рава-Руська»А у легковику Suzuki було виявлено таблетки Doretа 120 штук, та один флакон препарату Poltram,100 ml, з наркотичною речовиною «Трамадол». Їх перевозив 54-річний водій іномарки.

По обох випадках направлено повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним переміщенням наркомістких препаратів.

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Фото та відео: ДПСУ