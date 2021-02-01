Де у Львові 2 лютого не буде води?

У вівторок, 2 лютого, у Львові через проведення ремонтних робіт 21 вулиця Львова залишиться без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».

Завтра проводитимуть роботи з реконструкції дороги на вулиці С.Бандери. Відтак з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води в Залізничний і Галицький райони. Зокрема, без води будуть такі вулиці:

Ангеловича – Всі будинки

Бібліотечна – Всі будинки

Війтовича – Всі будинки

Дорошенка (парна сторона №38÷70, непарна сторона №39÷77).

Каменярів – Всі будинки

Карпінського – Всі будинки

Крушельницької – Всі будинки

Листопадового Чину – Всі будинки

Матейка, Рилєєва – Всі будинки

Меретина – Всі будинки

Митрополита Шептицького – Всі будинки

Новаківського – Всі будинки

Озаркевича – Всі будинки

пл. Кропивницького – Всі будинки

пл.Св.Юра – Всі будинки

Професорська – Всі будинки

С.Бандери (парна сторона №14÷32),

Сєченова – Всі будинки

Технічна – Всі будинки

Устияновича – Всі будинки

Шептицьких – Всі будинки

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів