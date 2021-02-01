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Де у Львові 2 лютого не буде води?

Вероніка Рой

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У вівторок, 2 лютого, у Львові через проведення ремонтних робіт 21 вулиця Львова залишиться без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».

 

Завтра проводитимуть роботи з реконструкції дороги на вулиці С.Бандери. Відтак з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води в Залізничний і Галицький райони. Зокрема, без води будуть такі вулиці:

  • Ангеловича – Всі будинки
  • Бібліотечна – Всі будинки
  • Війтовича – Всі будинки
  • Дорошенка (парна сторона №38÷70, непарна сторона №39÷77).
  • Каменярів – Всі будинки
  • Карпінського – Всі будинки
  • Крушельницької – Всі будинки
  • Листопадового Чину – Всі будинки
  • Матейка, Рилєєва – Всі будинки
  • Меретина – Всі будинки
  • Митрополита Шептицького – Всі будинки
  • Новаківського – Всі будинки
  • Озаркевича – Всі будинки
  • пл. Кропивницького – Всі будинки
  • пл.Св.Юра – Всі будинки
  • Професорська – Всі будинки
  • С.Бандери (парна сторона №14÷32),
  • Сєченова – Всі будинки
  • Технічна – Всі будинки
  • Устияновича – Всі будинки
  • Шептицьких – Всі будинки

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