Де у Львові 2 лютого не буде води?

У вівторок, 2 лютого, у Львові через проведення ремонтних робіт 21 вулиця Львова залишиться без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».
Завтра проводитимуть роботи з реконструкції дороги на вулиці С.Бандери. Відтак з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води в Залізничний і Галицький райони. Зокрема, без води будуть такі вулиці:
- Ангеловича – Всі будинки
- Бібліотечна – Всі будинки
- Війтовича – Всі будинки
- Дорошенка (парна сторона №38÷70, непарна сторона №39÷77).
- Каменярів – Всі будинки
- Карпінського – Всі будинки
- Крушельницької – Всі будинки
- Листопадового Чину – Всі будинки
- Матейка, Рилєєва – Всі будинки
- Меретина – Всі будинки
- Митрополита Шептицького – Всі будинки
- Новаківського – Всі будинки
- Озаркевича – Всі будинки
- пл. Кропивницького – Всі будинки
- пл.Св.Юра – Всі будинки
- Професорська – Всі будинки
- С.Бандери (парна сторона №14÷32),
- Сєченова – Всі будинки
- Технічна – Всі будинки
- Устияновича – Всі будинки
- Шептицьких – Всі будинки
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Вероніка Рой