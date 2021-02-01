22-річна жовківчанка стала чемпіонкою України з настільного тенісу

22-річна мешканка мешканка Жовківщини здобула перемогу на чемпіонаті України серед дорослих, який відбувається у Чернігові. Про це інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

У змаганнях брали участь шестеро найкращих тенісистів Львівщини. 31 грудня відбулись парні змагання серед жінок. 22-річна Соломія Братейко із Жовкви у парі з киянкою Веронікою Гуд стала чемпіонками України. На шляху до золота Соломія та Вероніка послідовно перемогли 14 пар спортсменок.

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Тренує Соломію чемпіон Паралімпійських Ігор 2016 року, чемпіон Європи, заслужений тренер України Віктор Дідух. Минулоріч Соломія стала чемпіонкою України в особистій першості.

Зауважимо, змагання триватимуть до 2 лютого.

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Фото: ЛОДА