Прокуратура не змогла відсудити землю під будинком Димінського на Яворівському полігоні

Господарський суд Львівської області не підтримав позов заступника генерального прокурора про розірвання договору оренди земельної ділянки з «Охоронною фірмою «Ірбіс». Відтак фірма, пов’язана з експочесним президентом ФК «Карпати» Петром Димінським, й надалі зможе користуватись ділянкою на території Яворівського полігону, де на озері побудовано приватний будинок Димінського. Про це повідомляють Наші.Гроші. Львів.

Експочесний президент футбольного клубу «Карпати» Петро Димінський кілька років тому збудував собі мисливський будинок на території Яворівського полігону.

Військові віддали в оренду ТОВ «Охоронна фірма «Ірбіс» приміщення занедбаного військового санаторію та земельну ділянку довкола нього. Згідно з угодою, санаторій мали б відновити, але натомість Петро Димінський влаштував тут таку собі заміську резиденцію – будинок на озері, рибне господарство та місця для полювання. Все це розташовано на території площею 29,3 га, що обнесена огорожею і ретельно охороняється приватною структурою.

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У березні 2019 року військові пробували не продовжити угоду оренди санаторію, але Західний апеляційний суд не дозволив цього Яворівській КЕЧі. На думку суду, оскільки у 2015 році угода між «Ірбіс» та Яворівською КЕЧ була продовжена автоматично на три роки, то так повинно тривати і надалі.

Попри судові позови Яворівська КЕЧ вже у травні того ж 2019 року внесла зміни до угоди з ТОВ «Ірбіс», якими не просто продовжила його дію на три роки, а дозволила орендувати військове майно наступні 18 років – до 2030 року. При цьому орендарю надали право користування земельною ділянкою «для досягнення мети оренди».

В суді прокурор стверджував, що договір оренди було укладено неуповноваженою особою, а передача в користування двох ділянок загальною площею 29,3 га була здійснена в незаконний спосіб. Він також зазначив, що орендар, ТОВ «Ірбіс», користується земельними ділянками без реєстрації права оренди та використовує ділянки не за цільовим призначенням. На думку прокурора, орендодавці не мали права передавати в оренду ділянку, оскільки «водні об`єкти можуть надаватися у користування лише на умовах оренди на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою».

Крім того, заступник генерального прокурора в судовому засіданні заявив, що «договір оренди (щодо передання в користування земельної ділянки) укладено всупереч суспільним інтересам».

Проте, на думку суду, земельна ділянка площею 29,3 га на момент укладення договору оренди не належала до земель водного фонду. А головне, суд вирішив, що в оренду передано нежитлове приміщення, а земельна ділянка є прилеглою до нього. А оскільки, вона огороджена та «не має іншого використання, ніж використання як прилеглої до об`єкту оренди території», то це призведе до «позбавлення відповідача можливості доступу до орендованої будівлі». Відтак, причин розривати угоду немає.

Нагадаємо, Петро Димінський офіційно перебуває у розшуку через звинувачення у вчиненні смертельної ДТП, в якому загинула 31-річна Наталія Тріла. Вину за вчинення цього ДТП взяв на себе власне співвласник фірми «Ірбіс» Андрій Борщ, який попри докази експертів, що він не керував автомобілем, вперто доводить, що саме він здійснив ДТП.

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