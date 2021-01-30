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Представили проєкт внутрішнього подвір'я школи № 72 у Львові

Ольга Денисяка

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Архітектори ЛКП «Інститут просторового розвитку» напрацювали проект внутрішнього подвір’я середньої загальноосвітньої школи № 72. Про це на сторінці у Facebook повідомив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

 

«Такими повинні бути внутрішні подвір’я шкіл у Львові. Так вважають архітекторки комунального Інституту просторового розвитку. Це авторська робота Вікторії Скобилко»,   написав Олег Шмід.

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Зазначимо, що зараз у школі № 72 триває капітальний ремонт басейну та заміна електромережі. Відтак, цьогоріч планують виділити кошти для розробки проектно-кошторисної документації для облаштування благоустрою внутрішньої території школи.

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Фото: Facebook/ Олег Шмід

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