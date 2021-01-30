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Помер військовий, якого важко поранили на Донбасі

Ольга Денисяка

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У лікарні в суботу, 30 січня, помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко, якого поранив на Донбасі снайпер бойовиків. Про це повідомили в оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України.

 

«Сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером», зазначено у повідомленні.

Як пише hromadske, йдеться про військового, який дістав поранення 26 січня. Тоді приблизно о 19:00 год. поблизу населеного пункту Попасна, що на Луганщині, снайпер бойовиків влучив у військовослужбовця ЗСУ. Йому надали медичну допомогу, стан був важкий.

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Українська сторона СЦКК тоді з використанням координаційного механізму ввела «режим тиші» та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

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