Помер військовий, якого важко поранили на Донбасі

У лікарні в суботу, 30 січня, помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко, якого поранив на Донбасі снайпер бойовиків. Про це повідомили в оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України.

«Сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером», – зазначено у повідомленні.

Як пише hromadske, йдеться про військового, який дістав поранення 26 січня. Тоді приблизно о 19:00 год. поблизу населеного пункту Попасна, що на Луганщині, снайпер бойовиків влучив у військовослужбовця ЗСУ. Йому надали медичну допомогу, стан був важкий.

Реклама партнерів

Українська сторона СЦКК тоді з використанням координаційного механізму ввела «режим тиші» та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.